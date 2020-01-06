統一(1216)努力搶烘培市場人才，第二屆《統一烘焙盃校際烘焙大賽》結果出爐，由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。統一表示，本屆榮獲「評審團大獎」二款作品將由統一麵包團隊協助進行產品開發與量化的調整，有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園，成為烘焙市場上耀眼的明星商品

第二屆統一烘焙盃校際烘焙大賽一開放報名即吸引了各地烘焙相關系所報名，在報名的50所學校中脫穎而出入選12強的隊伍分別來自14所學校。主辦單位也為這優秀的12強隊伍創造出專屬客製化icash卡，希望讓這些烘焙好手能因參加這次賽事留下美好回憶。

統一烘焙盃表示這次參賽作品中，處處可見學生們展現絕妙的創意，有許多超乎想像的鹹口味創意麵包，且多數運用在地食材，巧妙搭配將新穎概念一同帶入麵包內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味。本屆榮獲「評審團大獎」二款作品將由統一麵包團隊協助進行產品開發與量化的調整，有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園。

(時報資訊)