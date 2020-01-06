獨行俠東契奇(Luka Doncic)本季一躍成為人氣前幾名的西區後衛，成為各隊球員的大敵。總教練卡萊爾(Rick Carlisle)很不高興，「大家把東契奇扁得很慘。雖然他都能忍下來，但對手幾乎讓他動彈不得。」

這讓卡萊爾想起小牛隊時期，「這跟諾威茲基(Dirk Nowitzki)過去20年的遭遇很像，被打被撞，每場比賽都這樣，太糟糕了。」這種侵略性防守具有針對性，專門衝著東契奇而來，卡萊爾希望裁判多留意一下他遭遇的粗暴對待。

其實裁判是有幫忙的，勇士前鋒克里斯(Marquese Chriss)新年初就因推擠東契奇而挨了35000美元重罰(克里斯是底薪球員)。東契奇說：「我真的被守很緊，但籃球就是一定會有肌肉對抗。裁判有看到就看到，沒看到就沒看到。」

昔日的諾威茲基畢竟是7呎巨漢，東契奇比較類似勇士隊柯瑞(Stephen Curry)的情況，不過柯瑞擁有強壯的隊友保護。有球迷建議東契奇乾脆仿效火箭後衛哈登(James Harden)，利用肢體碰撞和假摔來買犯，不僅讓對手害怕不敢近身，還有機會當上聯盟得分王。

(中時電子報)