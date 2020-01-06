總統蔡英文上任後積極推動年金改革，2017年立院三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，要求2018年5月11日前，繳還溢領之黨職併公職退休金，但卻因延遲追討，導致相關團體提告皆勝訴，蔡英文遭打臉，這也讓蔡所謂推動黨職併公職退休金改革，遭批是在騙選票。

據《毅傳媒iWAKE》報導，1969年，中國青年反共救國團、中國大陸災胞救濟總會、亞洲反共聯盟總會等團體人員，核定退休金可合併公務員年資。1971年時，根據「黨職併公職」年資互相採計要點，國民黨職也可與公職合併計算退休金。

黨職併公職1987年12月3日廢止，但1988年9月考試院才通過決議，依法不溯及既往。陳水扁上任政黨輪替後，考試院再次決議，若1987年已轉任公職、2006年前已退休人員，則無需繳還溢領退休金。

據2007年清查結果，共有581人，總計溢領逾3億元之退休金或資遣費。2016年蔡英文上任後再次清算，尚有224人未繳還，因此民進黨積極推動立法，由當時兼任黨主席的蔡英文拍板定案，針對這224人追討，並將國民黨相關社團也列為追討對象。

因黨職條例規定，溢領退休金需在2018年5月11日前繳還，銓敘部卻在5月11日才陸續寄出書面處分，已超過追討期限，相關人員接連向法院提告，最後皆獲判勝訴，至今結案16件中，15件都獲判勝訴，讓積極推動此案的蔡英文慘遭打臉。該媒體報導指出，這也讓蔡的改革宛如騙選票。

(中時電子報)