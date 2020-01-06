藝人明道胞兄3日帶著妻兒共赴黃泉，外傳和他欠下大筆債務有關，對於哥哥突帶一家人輕生，明道也透過工作室發聲明，表示震驚與難過，但對「本案一無所知」，正試圖了解狀況，而他的密友透露，明道現情緒崩潰。

明道近年事業重心放在大陸，年收破億的他卻很孝順，之前還曾被目擊幫媽媽在市場賣地瓜，不過哥哥卻屢爆出金錢糾紛，外傳他在外欠下千萬，明道雖曾幫忙，但債務有如無底洞，為了不讓父母受影響，2016年無奈發聲明「冤有頭、債有主，每個人都該替自己負責」。

沒想到在過年前夕，明道哥哥疑似過不了債務難關，選擇帶妻兒輕生，據《自由時報》報導，密友透露明道得知消息後「非常嚴肅，心情極為難過」，而明道相當喜愛姪子，因此除了哥哥外，還痛失姪子，讓他情緒崩潰，目前哥哥遺體移往第一殯儀館，告別式未定。

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(中時電子報)