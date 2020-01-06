小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】雙王法說接力上陣 外資合送十大利多

台股雙王大立光、台積電法說會將於9與16日相繼登場，摩根士丹利、大和資本證券攜手調升合理股價估值，且大摩給出的台積電樂觀股價預期達「4」字頭，大陸廣發證券則預言大立光2019年第四季毛利率超越市場預期，指標外資合力提前送雙王十大利多，正面抵擋來自地緣政治衝突的外部不確定性。

【2】大立光年營收 首破600億

大立光再現榮光，2019年12月營收50.99億元、年增率高達58％，2019全年營收亦以607.45億元首破6字頭紀錄，市場估，大立光2019年EPS不僅能首度突破200元大關、更有機會挑戰210元，改寫歷史新高。業界評估，大立光將全吃華為上半年P40系列使用的8P鏡頭、蘋果下半年5G版iPhone最高階版本的7P鏡頭，今年營收與獲利可望再創新猷。

【3】嗶經濟爆發 行動支付破千億

行動支付交易大爆發。金管會銀行局最新公布數據顯示，2019年前11月行動支付交易總額首度逾千億元，來到1,003億元，較2018年同期的418億元，大幅成長139％，並且持續加速成長中。

【4】5G競標殺紅眼 本周飆千億

5G頻譜競標，在上周五飆破947.98億元之後，若6日仍無業者大幅降低頻譜需求數量，暫時得標總標金最快6日、最慢7日將正式突破千億元大關。

【5】台塑布局美頁岩氣 邁入收割

台塑集團挺進美頁岩氣成本布局開始發酵！台塑德州年產40萬噸HDPE新廠已於2019年第四季完工，今年加入貢獻；南亞德州年產82.8萬噸EG新廠也預計4月完工，6月底正式投產，擴大搶進中南美市場。

(中時電子報)