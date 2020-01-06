總統蔡英文昨赴台南舉行首場大型造勢晚會，與副總統候選人賴清德再度合體，辦單位估計至少湧入15萬人。然而，有評論將這場造勢與國民黨總統參選人韓國瑜4日在台南的造勢相比，直言韓國瑜台南場支持群眾比綠軍更有黏性，「台南難再綠油油」。

蔡英文總統昨台南造勢，為自己與民進黨6位立委候選人向民眾拉票。她在台上表示，這麼多人此刻站出來支持，讓她很有信心，選舉一定會贏，且「贏得漂亮、贏很多」。蔡也強調，民進黨在台南市的立委選舉，每一次都「紅不讓」，希望鄉親讓6位候選人都進入國會。蔡英文喊話，她是總統候選人也是現任總統，保護國家的主權、民主制度，是過去4年每一天都在做的事，「未來4年我們也要繼續拚，帶領這個國家走在正確道路向前行」。據《中評社》報導，民進黨在台南已陷入節節退敗的窘狀。

該評論比較藍綠在台南造勢場，發現韓國瑜台南場的支持群眾比綠軍更有黏性，韓國瑜離開後，換國民黨前主席、台南市第6選區立委候選人洪秀柱撐場，但人潮未散。反觀蔡演說尚未結束，台下民眾已陸續離席。該評論提及，民進黨台南造勢，不論大動員或蔡演講還沒結束民眾就離席，對綠營都不是好徵兆。

(中時電子報)