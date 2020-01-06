本周有2波冷空氣到台灣！氣象局表示，第一波在周三、周四(1/8、1/9)冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團等級，最冷在周四清晨，可能出現12度以下低溫。第二波落在周日(1/12)，東北季風再度增強，北部、東北部轉涼，有局部短暫雨。

據氣象局資料顯示，今明兩天天氣穩定，日夜溫差大，今天低溫普遍在16~19度間，白天各地高溫約25~27度。周三東北季風增強，周四受到東北季風或大陸冷氣團影響，北臺灣轉涼，最冷時間點在周四清晨，中部以北、東北部低溫14度，局部地區不排除出現12度以下低溫，南部及花東低溫約16至18度之間。降雨方面，北部、東半部雲量多、有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

氣象局說，周五、六冷空氣減弱，氣溫回升，剩下東部有小範圍降雨。周日東北季風又增強，北台灣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨的天氣，其他地區多雲到晴。

中視新聞

(中時電子報)