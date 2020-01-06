同一個經紀公司的謝翔雅和宋城希首度見面時，謝翔雅貼心地開啟宋城希感興趣的話題，讓慢熟的宋城希放鬆很多，兩人的感情也愈來愈好，宋城希大讚謝翔雅是「值得人疼愛的女孩」，謝翔雅則以「現代花木蘭」形容宋城希活潑直率的個性。同門姐妹倆一談起吃喝，才發現對方都是大胃王，不過，喜愛的穿搭風格卻截然不同！

謝翔雅和宋城希這對同門師姐妹，都熱愛下廚，聊起拿手菜時，謝翔雅自謙說沒有什麼拿手菜，卻不經意洩漏出賢慧的一面，「前陣子會在家桿麵皮做水餃，最近比較常做餅乾甜點，因為想做給朋友的小孩吃。」

目前在外租屋的宋城希，則是從小被教導「要吃，自己要會煮」，因此練就一身好廚藝，基本家常菜都難不倒她，時常在家簡單下個麵或煮鍋五穀雜糧紅藜米飯，再配上蛋、青菜、香菇等，吃得相當養生。

媽媽警告 不許再吃

身材纖細的謝翔雅食量雖不大，但「續航力很強」，她自爆總是吃到被媽媽警告「可以不要再吃了嗎？」

由於以前家境不太好，因此宋城希在工作時，如果可以吃到菜色豐富的免費便當，就會不自覺的多吃幾個填飽肚子，甚至一次能吃掉三個便當，她驕傲地說：「我都吃光光喲！」堪稱是個大胃王。

看到有多的便當，宋城希還會拜託廠商讓她帶回家，餓的時候再蒸熱來吃。雖然一席話令大家聽得心疼，但宋城希開朗地說：「我現在食量變小很多了啦！不用帶便當回家了。」

宋城希喜愛服飾店「Who Cares」有自己的設計款式，不容易撞衫。（圖／焦正德攝）

必備靴子 展現帥氣

時常相約逛街的謝翔雅和宋城希，受訪當天，姊妹倆先到「CAMPUS CAFE」光復店小祭五臟廟，再一起到宋城希推薦的服飾店「Who Cares」血拚。宋城希說，光是店名「誰在乎」表達出的率性態度，就讓她非常喜愛，「這家店擁有自己的設計團隊，而且不容易撞衫，也能搭配出屬於自己的風格。」

兩人風格迥異，謝翔雅私下愛穿裙裝、而宋城希偏好T恤搭配牛仔褲。（圖／焦正德攝）

個性隨性的宋城希，私下喜歡簡單穿搭，經常是T恤、牛仔外套配上牛仔褲或寬褲，走的是帥女孩路線，必備的單品則是靴子，「你不覺得穿上靴子就很帥嗎？搭配什麼都好看。」

謝翔雅的私服風格和宋城希天差地遠，由於不愛雙腿被褲子束縛的感覺，她的衣櫃裡大部分是裙裝，也偏愛能讓自己感到放鬆、自在的球鞋，「不過，我會看和哪個朋友出門，盡可能穿的跟對方是同個世界的人。」實在相當貼心。

謝翔雅對宋城希相當照顧，讓宋城希感恩在心。（圖／焦正德攝）

貼心女孩 謝翔雅

生日：3月30日（牡羊座）

身高：165cm

戲劇作品：

《愛情白皮書》、《通靈少女》、《 愛上北斗星男友 》、《聶小倩》、《我的15分鐘》等。

現代花木蘭 宋城希

生日：10月6日（天秤座）

身高：168cm

電影作品：

青年創業微電影《雙鶴集團》、《情．份》、《愛的路上我和你》等。

Who Cares 忠孝旗艦店

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄4號1樓

營業時間：12:00至21:00

CAMPUS CAFE 光復店

地址：台北市大安區光復南路260巷23號

營業時間： 11:00至22:00

瑪格麗特披薩8吋 220元（圖／焦正德攝）

奶油明太子總匯海鮮扁麵 300元（圖／焦正德攝）

野莓冰沙 160元（圖／焦正德攝）

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(中時電子報)