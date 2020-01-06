智觀文創(股)公司(7581)將於109年1月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

智觀文創公司(以下簡稱智觀文創；產業類別：文化創意)研發團隊以所具備之IC測試設計、晶片嵌入式應用開發、智能模組設計技術，應用於開發微處理器MCU軟體、射頻RF及IOT等嵌入式韌體，並以創客教育、創客社群培育與創意競賽及創業輔導為核心，建立符合創客者學習需求及其產品實體化或商業化之整合平台，提供更多深化創客教育與創業輔導之能量。智觀文創除從事代理3D列印機與耗材銷售外，目前已承接多起公家機關、大專院校創客教育培訓專案及企業產品開發訓練業務。

智觀文創將自109年1月8日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年1月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，認購期間全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)