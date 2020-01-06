馬英九總統任內曾贈勳給前司法院長施啟揚。（圖：總統府提供）

總統蔡英文上任後積極推動年金改革，2017年立院三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，要求2018年5月11日前，繳還溢領之黨職併公職退休金。高齡84歲、已重病的前司法院長施啟揚也名列追討名單，繳還224萬元後，去年5月病逝。

據《毅傳媒iWAKE》報導，蔡英文上任後積極推動立法，時任立委陳其邁率領提案「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，2017年三讀通過，依規在2018年5月11日前，國民黨黨職併公職溢領之退休金應繳還，若拒不還，可依法強制執行。

銓敘部統計，17名溢領退休金的政務官，包含連戰、施啟揚、前台中市長胡志強、前總統府秘書長吳伯雄等人在內，其中以前監委黃肇珩溢領543萬元最多。

17人皆以全數繳還，而已臥病榻10年的施啟揚，在去年5月過世前，也已還清溢領的224萬，即使溢領金額高達543萬元的黃肇珩也如實繳還，而前監察院長陳履安則以分期的方式繳還。該報導指出，由此可見，民進黨真的法力無邊。

(中時電子報)