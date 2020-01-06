中美貿易戰轉單及「一條龍全製程客製化服務」策略奏效，塑膠射出廠—台翰精密科技(1336)成功接獲Epson、Brother、Canon等新機種新訂單，預計於今年第2季起逐步量產出貨，在主要客戶庫存調整進入尾聲既有訂單回溫及新訂單挹注下，可望進一步拉升產能利用率，帶動今年整體毛利率及獲利成長，公司亦決議自今天起實施庫藏股，買回自家股票4000張。

台翰近兩年積極進行公司客戶與產品結構優化、以及東南亞等各生產基地產能配置調整，成效已逐步顯現，順利爭取到全球第一大日系印表機/事務機廠Canon新訂單，旗下主要印表機/事務機大廠客戶在全球的市占率提升至近50%。

中美貿易戰引發全球供應鏈移轉，台翰精密持續加重東南亞廠區的布局，獲得客戶青睞，2019年第3季越南、菲律賓兩個廠區營收佔比自2018年同期50.32%、24.08%攀升至51.89%、36.43%，隨著東南亞生產基地之產能稼動率逐步提升及員工學習曲線精進，亦帶動台翰2019年第3季毛利率及營業利益率由年初的12.49%及2.55%回升至16.26%、5.67%水準，累計2019年前3季稅後盈餘為5167萬元，每股盈餘為0.61元。

台翰表示，公司因具有「一條龍全製程客製化服務」競爭優勢，目前已爭取到多張印表機/事務機新機種新訂單及因應中美貿易戰轉單，包括：Epson、Brother、Canon等更多新機種新訂單，由於產品從模具之開發設計至塑膠射出成型並量產出貨需耗時8個月以上，預計於今年第2季起逐步量產出貨，加上主要客戶庫存調整進入尾聲，既有訂單開始恢復穩定出貨，可望拉升產能利用率，隨著新產品量產學習曲線逐步爬升，帶動今年整體毛利率及獲利成長。

台翰董事會決議自2020年1月6日起至2020年3月5日實施庫藏股，預計買回自家股票4000張，買回價格區間為10.85元至22.65元，台翰表示，公司近年來持續擴大旗下塑膠射出產品於全球印表機/事務機市場占有率表現，致力打造全球印表機/事務機最重要供應商之一為目標，此次買回庫藏股主要目的為維護股東權益，擬買回庫藏股並辦理註銷，以期每股淨值及股東權益報酬率分別從19.59元、3.1%進一步提升。

(時報資訊)