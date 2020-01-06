美股上周四大漲再創新高，激勵台股上周五早盤也再創12197點新高，不過因盤中美伊傳出緊張關係，造成美股盤後大跌、台股亦開高走低，以上漲9點收在12110點，爆出1927億成交量。

一、針對台股後市規劃：

1.過去歷史經驗，地緣政治利空只會影響短線而不會改變中長期趨勢，一旦政治利空鈍化，指數馬上就會再漲上來。所以政治利空短線拉回，是給底部起漲的獲利成長股另一次上車機會。

2.1月11日總統大選若無意外結果，1月15日美中簽署第一階段協議前應仍可撐在相對高檔。

3.而當大選後以及美中第一階段簽署後，過年前後提防短線利多出盡獲利下車的快速回馬槍修正。少則回測季線上下，多則回測到半年線-年線。

4.之後在第一季作夢行情、高股息殖利率題材、加上最重要的融券強迫回補的軋空行情，台股將一路震盪走高上去，歷史將再度重演讓融券被強迫回補在波段相對高檔。

5.當融券回補近尾聲，提防軋完空後反手殺短多，順便反應第一季淡季財報利空。過去20年統計經驗，4月-5月初台股見高回檔修正機率高達85%，5月中前後則是短期相對低檔。

(時報資訊)