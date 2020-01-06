驚喜現身！趙少康歸隊挺韓 再造勝選方程式 09:062020/01/06 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資深媒體人趙少康。（資料照片，姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 振奮！ 趙少康歸隊輔選 整合「經濟、知識、庶民藍」 選戰倒數5天，資深媒體人趙少康在國民黨總統候選人韓國瑜的最新國政廣告中驚喜現「聲影」！象徵知識藍經濟藍正式歸隊，這也將是國民黨勝選的最後一塊拼圖。 《中天新聞》報導，韓國瑜日前與國政顧問團在台北西門町舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，在播放挺韓廣告中，趙少康驚喜現「聲影」，讓藍營最後階段，宣告完全整合！ 趙少康是知識藍經濟藍的代表人物，趙在最後階段願意歸隊，將會催出中間選民和淺藍選票，這也將是國民黨勝選的最後一塊拼圖。 蔡台南輔選台下跑光？一張圖曝真相！網：我信了 (中時電子報) #趙少康 #挺韓 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者批 反滲透法搞栽贓 保障民進黨專政 04:102020/01/02 政治要聞 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 政治熱門新聞 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 台北深綠區 港媒驚：挺韓人潮爆滿 - 政治 蔡台南造勢喊15萬人？庶民闖現場一張圖打臉！ - 政治 游淑慧po影片爆韓蔡造勢場最大區別 網：嚇死人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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