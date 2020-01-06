振奮！ 趙少康歸隊輔選 整合「經濟、知識、庶民藍」

選戰倒數5天，資深媒體人趙少康在國民黨總統候選人韓國瑜的最新國政廣告中驚喜現「聲影」！象徵知識藍經濟藍正式歸隊，這也將是國民黨勝選的最後一塊拼圖。

《中天新聞》報導，韓國瑜日前與國政顧問團在台北西門町舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，在播放挺韓廣告中，趙少康驚喜現「聲影」，讓藍營最後階段，宣告完全整合！

趙少康是知識藍經濟藍的代表人物，趙在最後階段願意歸隊，將會催出中間選民和淺藍選票，這也將是國民黨勝選的最後一塊拼圖。

(中時電子報)