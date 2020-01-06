第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午舉行，本屆由5度接下主持棒的瑞奇賈維斯擔綱主持，他以毒舌嗆辣風格聞名，這次會和眾星擦出什麼火花，令人期待，而本屆入圍名單也是大咖雲集，《寄生上流》入圍最佳外語片、最佳劇本、最佳導演，有望成為首部奪下金球獎的南韓電影，劇情類女主角由「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、瑟夏羅南、芮妮齊薇格等較勁，劇情類男主角則由瓦昆費尼克斯力拚強敵克里斯汀貝爾、安東尼奧班德拉斯、亞當崔佛。
【第77屆金球獎得獎名單】
●電影類
最佳劇本：《從前，有個好萊塢》
最佳外語片：《寄生上流》
最佳動畫：《大冒險家》
●電視類
卡洛伯奈獎（電視類特別成就獎）：艾倫狄珍妮
最佳劇情類劇集：《繼承之戰》
音樂／喜劇類劇集最佳男主角：拉米尤素夫《拉米》
音樂／喜劇類劇集最佳女主角：菲比沃勒布里奇
最佳迷你影集/電視電影男主角：羅素克洛《腥聞教父》
迷你劇集或電視電影最佳男配角：史戴倫史卡加德《核爆家園》
(中時電子報)
#金球獎
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