《寄生上流》有望奪獎，演員（右起）宋康昊、曹如晶（前譯：趙汝貞）、李姃垠走上紅毯。（圖／美聯社）

第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午舉行，本屆由5度接下主持棒的瑞奇賈維斯擔綱主持，他以毒舌嗆辣風格聞名，這次會和眾星擦出什麼火花，令人期待，而本屆入圍名單也是大咖雲集，《寄生上流》入圍最佳外語片、最佳劇本、最佳導演，有望成為首部奪下金球獎的南韓電影，劇情類女主角由「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、瑟夏羅南、芮妮齊薇格等較勁，劇情類男主角則由瓦昆費尼克斯力拚強敵克里斯汀貝爾、安東尼奧班德拉斯、亞當崔佛。

【第77屆金球獎得獎名單】

●電影類

最佳劇本：《從前，有個好萊塢》

最佳外語片：《寄生上流》

最佳動畫：《大冒險家》

●電視類

卡洛伯奈獎（電視類特別成就獎）：艾倫狄珍妮

最佳劇情類劇集：《繼承之戰》 ​​​​

音樂／喜劇類劇集最佳男主角：拉米尤素夫《拉米》 ​​​​

音樂／喜劇類劇集最佳女主角：菲比沃勒布里奇

最佳迷你影集/電視電影男主角：羅素克洛《腥聞教父》

迷你劇集或電視電影最佳男配角：史戴倫史卡加德《核爆家園》

(中時電子報)