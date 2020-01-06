台股累計今年初開盤迄今共2個交易日，集中市場總成交值為3,362.11億元，市場日均值為1,681.06億元，股票成交量週轉率為0.65％。群益證券看本周台股指數區間為11,900-12,300點，本周看好四大題材類股，包含：記憶體股、被動元件股、光通訊概念股、5G供應鏈等。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.川普宣布將於2020年1月15日與中國高層在白宮簽定第一階段協議，川普同意調降或取消部分關稅，北京則承諾進行貿易改革和擴大美國農產品進口；而在第一階段協議簽署後，美方將隨後前往北京，展開第二階段協議會談。

2.2019年11月台灣景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月修正後之19分，增加5分，燈號轉呈綠燈。群益預估2019年12月台灣景氣對策信號將小幅回落1分至23分，燈號維持綠燈，主要在景氣領先指標與同時指標小幅回升，對2019年12月台灣景氣對策信號有支撐，惟季節淡季，加上外在不確定變數仍多，景氣改善幅度相對有限。

3.全球最大消費性電子展CES，將在美國時間1月7~10日間於拉斯維加斯展開，5大趨勢包括5G、AI、自動駕駛、AR與VR技術、串流媒體。

4.中國為全力馳援經濟發展，人民銀行宣布將於1月6日全面下調金融機構存款準備率 0.5 個百分點（2碼），預估對市場挹注人民幣八千億活水。

5.美國初領失業金人數降至22.2萬人，創近四週來最低。

(工商 )