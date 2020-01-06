金球獎紅毯登場 瑟夏羅南低胸高衩秀白肌 09:072020/01/06 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 達珂塔芬妮穿Dior淡紫色紗裙禮服。（取自官方） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第76屆金球獎於台灣時間6日上午登場，8點開始眾星陸續踏上紅毯，達珂塔芬妮、瑟夏羅南等女星陸續踏上紅毯。瑟夏羅南就以一襲銀色低胸開高衩連身裙登場，襯托雪白肌膚，閃亮亮的銀色也替她將在電影戲劇類女主角得爭獎上添加氣勢與光芒。 其他包括柔伊德區、凱特琳德弗、瑪格羅比、史嘉蕾喬韓森，導演葛莉塔潔薇等人也都精心打扮。 瑟夏羅南穿銀色開高衩連身裙。（取自官方） 凱特琳德弗（Kaitlyn Dever）穿Maison Valentino的高訂花卉禮服。（取自官方） 葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）穿Proenza Schouler的黑白平口連身裙。（取自官方） 柔伊德區（Zoey Deutch）穿Fendi高訂低胸禮服。（取自官方） (中時 ) #紅毯 #金球獎 #瑟夏羅南 也許您會感興趣 推薦閱讀 李荷妮胸口大開！「彎腰肩線滑落」網羞：快走光了 09:052020/01/05 時尚 「百大美女第一名」NANA胸口開一條！轉身驚見一片肉網暴動 10:262020/01/05 時尚 金宣兒高衩禮服辣秀白皙腿根！近照「臉部變化」網驚呆 10:312020/01/04 星光 第77屆金球獎得獎名單 《寄生上流》奪最佳外語片 09:012020/01/06 娛樂 娛樂熱門新聞 蔣友柏林姮怡17年童話婚變 命理師曝「他報復成功」 - 娛樂 季芹一家租房多年 女兒長大才敢說樓梯轉角站一個穿斗蓬.... - 娛樂 胞兄帶妻兒尋短 密友曝明道情緒崩潰 - 娛樂 TWICE得獎 子瑜台上沒來由告白「他」成員驚呆 - 娛樂 卡神去哪兒？陳文茜被問楊蕙如…反應驚人 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。