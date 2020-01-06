第76屆金球獎於台灣時間6日上午登場，8點開始眾星陸續踏上紅毯，達珂塔芬妮、瑟夏羅南等女星陸續踏上紅毯。瑟夏羅南就以一襲銀色低胸開高衩連身裙登場，襯托雪白肌膚，閃亮亮的銀色也替她將在電影戲劇類女主角得爭獎上添加氣勢與光芒。

其他包括柔伊德區、凱特琳德弗、瑪格羅比、史嘉蕾喬韓森，導演葛莉塔潔薇等人也都精心打扮。

瑟夏羅南穿銀色開高衩連身裙。（取自官方）

凱特琳德弗（Kaitlyn Dever）穿Maison Valentino的高訂花卉禮服。（取自官方）

葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）穿Proenza Schouler的黑白平口連身裙。（取自官方）

柔伊德區（Zoey Deutch）穿Fendi高訂低胸禮服。（取自官方）

(中時 )