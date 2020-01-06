中東局勢升溫，美國與當地國家的關係惡化，在狙殺伊朗二把手蘇雷曼尼之後，伊拉克國會昨（5）日做出決議，要讓所有外國軍隊離開該國，美國總統川普聞訊後怒嗆，將對伊拉克祭出「前所未見」的「超級大制裁」。

為避免捲入美國與伊拉克之間的衝突，伊拉克國會5日通過不具強制力的決議，要求所有外國軍隊撤出伊拉克領土。

2019年12月底美國與伊拉克聯合軍事基地遇襲，導致1名美國民間承包商遇難、另外數名士兵受傷，美國劍指伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」為幕後主謀，波灣局勢自此再度升溫。隨後美軍轟炸伊拉克、敘利亞境內5處真主黨旅軍事基地，美國大使館遭伊拉克民眾包圍示威，美軍再於3日狙殺伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），德黑蘭嗆聲將報復，美伊戰爭一觸即發。

綜合路透社、美國媒體CNBC報導，為避免捲入兩強之爭，伊拉克國會5日通過決議，要求境內所有外國軍隊全數撤出，決議指出，「伊拉克政府應該著手終結任何外國軍隊在伊拉克土地上出現，並且避免他們以任何理由使用伊拉克土地、空軍基地以及水道。」

報導說，儘管這份決議並不具強制效力，不過巴格達當局最終很有可能遵從決議，因為伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）此前已央求國會盡快就此議題進行表決。

針對伊拉克國會的決議，美國表示失望，美國總統川普更在聞訊後開砲，他怒嗆將對伊拉克祭出「前所未見」、「超級大」制裁。川普周日在空軍1號上對記者表示，「如果他們要求我們離開，如果我們並非在友好的基礎上離開，我們會對他們祭出前所未見的制裁，對伊朗的制裁還比這個溫和的多。」

他還說：「我們在這裡有非常貴的空軍基地，花費了數十億美元建造，早在我上任前就有，除非他們付錢，否則我們不會離開。」

川普接著話鋒轉硬：「如果有任何敵意，如果他們做了任何我們覺得不妥的事，我們會對伊拉克祭出制裁，而且是非常大的制裁。」

在伊拉克國會通過決議後，美國國務院發布聲明稿回應，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，美國強烈要求伊拉克領導人重新考慮兩國之間經濟、安全以及「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟」（The Global Coalition To Defeat ISIS）的重要性。

目前約有5,000名美軍駐紮在伊拉克境內，其中多數為顧問角色。

(中時電子報)