美軍派赴中東

美國總統川普周日說，如今他的推特「多媒體公告」（Media Posts）就算是給國會的正式通知，要知道任何美軍攻擊伊朗的計畫，看這裡就是了。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，川普推文說，萬一伊朗攻擊美國任何人員或目標，美方將迅速全力反擊，甚至採取不對稱的方式，而這些貼文就算是給美國國會的通知。他並推文稱，「這類法律通知雖然不是必要，但還是會給！」儘管美國法律沒要求，總統在緊急狀況下採取軍事行動，必須先和國會商量，但唯有國會才有憲法賦予的宣戰權力。

當面對國安議題時，以往美國總統幾乎都會和所謂的「八人幫」（Gang of 8）國會領袖商量。而這次會引發戰時總統權和立法權的爭議，是由於川普先斬後奏，下令空襲擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，才公開宣佈相關行動。

蘇雷曼尼是伊朗政府權勢第二大，也是軍權最大的人物，川普下令刺殺他，被指控說是對伊朗採許「戰爭行為」。如今德黑蘭誓言報復，隨即引發伊朗會如何，還有將報復到什麼程度的問題。另一方面，國會民主黨也隨即反彈，說在美軍發動「死神」無人機攻擊前，根本沒人和他們商量，或告知相關行動。

(中時電子報)