空軍黑鷹直升機失事調查，經軍方將黑盒子交由運安會解讀數據後，空軍司令部已取得座艙通話紀錄、飛航紀錄FDR、飛機健康管理單元數據IVHMS及衛星定位系統GPS等資訊。但其中有部分IVHMS必須取得美方原始碼才能解讀，未來可能必須送回美方原廠進行解讀，但空軍表示，必須等到資料進行判讀，才能確認是否要送回美國原廠，現在還言之過早。

軍方解釋，目前並沒有將黑盒子資料送回美國解讀的規劃，但也不排除這個可能。因為目前黑盒子已取得的資料，還要經過與其他資料的交叉比對，過程中才能了解判讀是否會遇到阻礙與困難，所以是否需要送回美國原廠，現在還言之過早。

黑鷹直升機失事，運安會解數據後送交國防部，未來是否要送回原廠進行判讀，仍需視調查進度決定。（國防部提供）

空軍司令部表示，後續將交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，例如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍官員表示，黑盒子的資訊只是飛安調查的一小部分，現場殘骸蒐證、飛機保養紀錄、地面通聯紀錄等都是由不同分組搜集，最後再交叉比對，程序上會花上很長的時間。

空軍官員說，依規定在飛航事故發生1個月提出「初步報告」，包括有限的基本資訊；事故後幾個月會再有一份「事實資料報告」，但不包含主觀意見與分析判斷，事故發生後1年內才會有完整調查報告出爐。

(中時電子報)