全球車市寒冬！最新數據顯示，2019年全球新車銷量恐年減4%，陷入連續兩年下滑窘境，為金融海嘯以來首見。

日經新聞報導，金融海嘯期間，美日歐需求驟減，全球新車銷量在2008、2009年分別年減逾4%，當時因大陸等新興國家需求成長，填補了先進國家的缺口。但這次2018~2019年連兩年萎縮，除了美日歐需求疲軟，主要還是因為全球最大車市大陸以及第四大車市印度的銷量低迷。

報導指出，大陸近年來因貿易戰長期化，導致經濟成長放緩，加上實質薪資降低，人們對於就業感到不安，對購車抱持謹慎態度，2019年1~11月期間，大陸新車銷量年減9%，印度市場同期新車銷量則大減14%至351萬台。

根據世界汽車工業國際協會（OICA）指出，2018年全球新車銷量下滑0.6%，而2019年全球新車銷量減幅可能會超過雷曼風暴時的減幅。而2019年的市場規模比2009年增長了約40%。

(中時電子報)