民進黨5日舉辦「勇敢自信 護台同行」台南造勢大會，主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。總統候選人蔡英文在台上表示，她是最重視國防的民選總統。對此，國民黨立委候選人孫大千直言，蔡英文總統難道不知道「謊話說了100遍，也不會變成實話」嗎？他也點出蔡英文演說中的10個謊言。

蔡昨在台上感謝所有台灣人民對國軍的疼惜支持，並感謝民進黨支持者。她說在選前這階段宣布暫停活動，大家一定有些緊張，感謝大家體諒。她感性表示，國家只有一個，政黨可以競爭，但若講到國軍、國家安全，「我們只有團結這條路」。蔡總統也提及4年來，部隊換新制服、新武器，軍隊待遇提高，軍人尊嚴提升，「民選總統以來，最重視國防的總統就是蔡英文」。

對此，孫大千在臉書指出，蔡英文演說中的10個謊言：

第一，「四年來軍隊待遇提高，軍人的尊嚴提升」。蔡英文難道忘記了民進黨是如何羞辱國軍退役官兵？是如何大砍國軍退休待遇嗎？

第二，「最重視國防的就是蔡英文」。那不是因為蔡英文一直把台灣推向戰爭的邊緣嗎？

第三，「守護民主蔡英文全力在拚」。那麼為什麼要用反民主的方式，強行通過反滲透法呢？

第四，「反滲透法不是反交流，兩岸正常交流，都不會受影響」。問題是，什麼是「正常交流」？以後是由民進黨說了算。國家機器以後愛整誰不就可以放手整誰了嗎？

第五，「加薪減稅大家都有感」。105倍的貧富差距，蔡英文為什麼不敢面對呢？

第六，「基本工資再次增加」。說好的基本工資三萬元呢？還有說好的「最低工資法」呢？

第七，「長照2.0會再升級」。那不是因為原本長照制度的財務缺口難以克服，根本滯礙難行，被外界視為是一場騙局嗎？

第八，「照顧孩童的補助會增加」。要不是因為韓國瑜的政見，蔡英文會想到台灣的孩童嗎？過去三年為什麼不做呢？

第九，「開始規劃農民退休制度」。為什麼民進黨總是到了選舉前夕才狂開芭樂票來欺騙農民呢？台灣的農民真的這麼好騙嗎？

第十，「經濟成長率現在是亞洲四小龍第一」。台灣人民的薪資水平和生活條件也是亞洲四小龍第一嗎？

孫大千諷刺表示，蔡英文總統難道不知道「謊話說了100遍，也不會變成實話」嗎？

(中時電子報)