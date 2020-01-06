第77屆金球獎頒獎典禮，於台灣時間6點盛大舉行，作為「奧斯卡風向球」， 金球獎得獎名單備受關注，而除此之外，星光熠熠的紅毯穿搭，也是一大看點，而以DC電影《自殺突擊隊》中「小丑女」一角紅遍全球的澳洲女星瑪格羅比(Margot Robbie)，過去在出席重大活動時，已證明她具有駕馭各種禮服風格的本領，「紅毯高材生」當之無愧，然今年金球獎，她的戰袍卻讓人大傻眼，甚至被網友認為毫無企圖心。

好萊塢「新生代性感女神」瑪格羅比，今年再度證明自己不是花瓶，以《重磅腥聞》入圍金球獎最佳女配角獎，眾人相當期待過去多次在紅毯上驚艷現身的她，這回會披怎麼樣的「戰袍」現身，結果瑪格羅比選擇突破刻板框架，以褲裝現身，穿上白色飄逸寬褲黑色微亮感露肩抹胸，一頭中長金髮則隨性披散，妝容也保持乾淨素雅，從她身上幾乎體會不到典禮的璀璨盛大氛圍，讓不少網友大失所望，甚至覺得她今天的穿搭看起來「根本不想爭」。

(中時電子報)