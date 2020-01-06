第76屆金球獎於台灣時間6日上午登場，8點開始眾星陸續踏上紅毯，不讓女星專美於前，男星也都打扮得西裝筆挺。李奧納多狄卡皮歐、安德魯史考特、泰隆艾格頓、艾爾頓強、亞當崔佛、基特哈靈頓，南韓導演奉俊昊等人都接力現身。

李奧納多狄卡皮歐、泰隆艾格頓在襯衫上打了一個小蝴蝶結，走紳士路線；以《倫敦生活》入圍迷你劇集/電視電影類最佳最佳男配角的安德魯史考特，穿Paul Smith的白色合身西裝，顯得相當精神。

安德魯史考特（Andrew Scott）穿Paul Smith的白色合身西裝。（取自官方）

克里斯伊凡。（取自官方）

賈昆菲尼克斯。（取自官方）

傑森摩莫亞。（取自官方）

泰隆艾格頓。（取自官方）

艾爾頓強。（取自官方）

亞當崔佛。（取自官方）

基特哈靈頓（左）。（取自官方）

導演奉俊昊（右）。（取自官方）





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