金球獎紅毯 李奧納多、安德魯史考特黑白西裝拚場 09:392020/01/06 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李奧納多狄卡皮歐。（取自官方） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第76屆金球獎於台灣時間6日上午登場，8點開始眾星陸續踏上紅毯，不讓女星專美於前，男星也都打扮得西裝筆挺。李奧納多狄卡皮歐、安德魯史考特、泰隆艾格頓、艾爾頓強、亞當崔佛、基特哈靈頓，南韓導演奉俊昊等人都接力現身。 李奧納多狄卡皮歐、泰隆艾格頓在襯衫上打了一個小蝴蝶結，走紳士路線；以《倫敦生活》入圍迷你劇集/電視電影類最佳最佳男配角的安德魯史考特，穿Paul Smith的白色合身西裝，顯得相當精神。 安德魯史考特（Andrew Scott）穿Paul Smith的白色合身西裝。（取自官方） 克里斯伊凡。（取自官方） 賈昆菲尼克斯。（取自官方） 傑森摩莫亞。（取自官方） 泰隆艾格頓。（取自官方） 艾爾頓強。（取自官方） 亞當崔佛。（取自官方） 基特哈靈頓（左）。（取自官方） 導演奉俊昊（右）。（取自官方） (中時 ) #金球獎 #李奧納多狄卡皮歐 #安德魯史考特 也許您會感興趣 推薦閱讀 第77屆金球獎得獎名單 《寄生上流》奪最佳外語片 09:012020/01/06 娛樂 金球獎紅毯登場 瑟夏羅南低胸高衩秀白肌 09:072020/01/06 娛樂 紅毯高材生累了？「小丑女」瑪格羅比金球獎戰袍超傻眼！ 09:322020/01/06 娛樂 娛樂熱門新聞 季芹一家租房多年 女兒長大才敢說樓梯轉角站一個穿斗蓬.... - 娛樂 胞兄帶妻兒尋短 密友曝明道情緒崩潰 - 娛樂 TWICE得獎 子瑜台上沒來由告白「他」成員驚呆 - 娛樂 卡神去哪兒？陳文茜被問楊蕙如…反應驚人 - 娛樂 馬俊麟爆失業3個月0收入 傳正宮凍未條急求放過 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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