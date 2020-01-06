受制美國與伊朗、伊拉克的關係愈趨緊張，市場預期中東地區戰雲密，不宜輕忽，在國際油價上看每桶80美元，與美股在上周五重挫負面因子影響下，使台股匯周一(元/6)甫開市，雙雙開低。不過，新台幣稍後由貶轉升，仍呈相對強勢格局，但台股早盤則一度跌破萬二大關。

新台幣兌美元匯率，今在台北外匯經紀公司開市暫報30.110，係貶值0.5分，迄上午9：05期間的最高與最低匯價，分別是30.120，貶值1.5分，及30.089，係暫升值1.6分，目前匯率則係暫報30.089。

股市方面，受制台積電ADR於上周五在美股重挫影響下，使台積電今甫開市即大跌6.5元，暫報333元；不過，迄上午9：18的報價，最低價仍是333元，顯示法人逢低酌予接，並未手軟。

除台積電表現不振外，股王大立光也開低，唯之後也緩步向上調整股價使跌幅稍收歛；此外，金融集團股包括國泰金、富邦金、兆豐金等也演出疲軟，而重量級產業股包括中鋼、台泥、統一與亞泥等，也臉色鐵青，大盤開低殺低，早盤一度跌破萬二大關，最低點一度來到11998點。

不過，國家隊逢低護盤並未手軟，迄上午9：22的加權股價指數暫報12026點，雖仍下挫84點，跌幅0.7%，成交值346億元，但低檔萬二關卡算是暫時守住。

短多指標，目前看起來，暫以台塑化、台塑、台化、長榮等集團股表現馬首是瞻；另外，上市櫃早盤表現不錯者，包括原相、亞光、美琪瑪、亞德客-KY、可成、鈊象、旭隼、貿聯-KY、和大、浩鼎及大江等。

(工商 )