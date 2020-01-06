韓國瑜陣營官網。（圖片摘自韓國瑜官網）

選戰倒數5天，國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天幾大報頭版下方放半版廣告，提醒支持者要注意，選戰關鍵倒數時刻，要嚴防選前奧步出現，大家一起守護韓國瑜，迎接最後的勝利！

韓陣營今在幾大報頭版下方，刊登半版廣告。標題以「徵選舉奧步108 招」為題，寫著「韓國瑜將在1/9凱道造勢舞台上，親自頒發給獲選的好朋友，請與我一起守護，迎接2020的勝利」！一時之間，引起許多注目。

韓陣營更在官網上進一步闡述為何刊登這廣告的理念，全文如下：

2020大選到了最後的關鍵時刻，儘管我非常不願度人以小人之心，但現實很骨感，這些日子以來相信大家也看到了各式千奇百怪的奧步出現。因此，我在此徵求各位好朋友的奧步防範建議，歡迎各種最稀奇古怪、最不可思議、最防微杜漸的想法提到我們這邊，徹底阻絕競爭對手任何惡意的選舉操作！

自1月2日起，競選團隊將會挑選數則「最佳奧步防範建議」於韓國瑜 Facebook 官方帳號公佈，最後將由我本人選出最厲害的五則，邀請獲選的好朋友參與1月9日凱道競選造勢活動，並且贈送小禮物表達感謝之意。

親愛的好朋友們，請與我一起守護，迎接2020的勝利！

(中時電子報)