台積電ADR上周五由歷史新高價位大跌3.3%，台積電(2330)上周五震盪走低，今早股價開低6.5元為333元，股價也自上周五的平了歷史新高345元連兩天震盪。

台積電本周將公布去年12月營收，且台積電法人說明會將於下周四(16日)登場，上周五，外資轉賣為買，單日買超2593張，推升台積電股價攀高，盤中最高達345元，完成填息，並平了歷史最高價，上周五終場收339.5元，小漲0.5元。

不過，美軍空襲伊拉克，油價高漲，美股上周五收低；台積電ADR上周五收58.06美元，下跌1.98美元或3.3%，折合新台幣每股約349.57元，台積電今早跳空開低6.5元為333元，跌幅1.9%。

台積電法人說明會將於16日登場，將公布2019年第四季財報，及今年第一季業績展望。法人預期，本季台積電營運表現可望淡季不淡，預估比去年第四季的營收高峰季減在5%以內。台積電5奈米製程預計於第二季將量產挹注業績，加上台積電7奈米製程業績可望持續成長，法人預估台積公司今年營運將呈現高成長，營收將年成長15%至20%，並續創歷史新高紀錄。

(時報資訊)