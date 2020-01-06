無畏中美貿易摩擦，金寶（2312）反向投資中國，金寶和華為的合作關係更為緊密，金寶強調，所有的合作金寶只是站在EMS的立場，並沒有涉入設計的含量在其中。金寶規劃在湖南岳陽設立等於將近三個大安森林公園面積製造基地，占地近1200畝，取名為「華為新金寶高端製造基地」拔地而起，工程加速進行中，該園區是由湖南政府、金寶及華為共同規劃，是現在金寶岳陽印表機廠近一倍大，金寶長期為華為代工基地台、網通相關產品。估年底可望峻工，明年量產出貨。

2019年中旬，因美中貿易戰熱度攀升，華為以機密為由，收回金寶5G代工訂單，並擴大自製比例。直到近期雙方確定攜手打造新製造基地，華為5G相關訂單才重回金寶手上，預估今年第2季出貨。

華為新金寶高端製造基地未來將以生產華為網通產品為主，初期鎖定華為4G基地台設備、相關產品訂單，待一、兩年後該廠技術成熟，周邊供應鏈完備後，5G基地台產品可望從東莞移至岳陽製造。

據悉，華為新金寶高端製造基地首期包含兩棟主要廠房，一座專為華為打造，另一座則規劃金寶旗下自有品牌生產製造，包含集團旗下操刀3D列印機的三緯國際，以及岳陽AI智慧醫療及美容大數據創新基地，研發大樓也將座落於此。

(時報資訊)