三星電子宣布於CES宣布推出Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite兩款新機。Galaxy Lite機種承襲了Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計精隨，讓消費者以實惠的價格即能擁有最新的相機技術、S Pen、更好的顯示技術和超長續航力電池。
Galaxy S10 Lite為流暢錄影而生的專業級相機
除了擁有廣角的主鏡頭之外，Galaxy S10 Lite另外搭載超廣角鏡頭(123度視角)和微距鏡頭，加上最新的Super Steady OIS防手震功能，讓消費者的拍攝品質提升至新境界。啟動Super Steady模式時，Super Steady OIS將為動態圖像和影片提供更高的穩定性。
Galaxy Note10 Lite讓你隨時提高生產力
透過指標性的S Pen，用戶也能在Galaxy Note10 Lite上，享受Note系列旗艦級的體驗並提高生產力。 S pen支援藍牙低功耗（BLE）技術，消費者透過按壓S Pen筆身按鍵即可操作投影片簡報、控制影片播放或拍照。感應快捷環Air Command能更快速啟動不同S Pen功能。Samsung Notes APP讓用戶隨抽隨寫，走到哪、寫到哪，更能將手寫筆記轉換成能輕鬆編輯及分享的文字。
Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite的推出，將使更多消費者輕易享有三星的旗艦級主要功能：(1)大螢幕：Galaxy S10 Lite及Galaxy Note10 Lite皆搭載Infinity-O極限全螢幕。螢幕尺寸達6.7吋；(2)超長續航力電池：Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite搭載4,500mAh大容量電池，具備閃電快充功能。(3)服務及隱私保護：Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite串聯了三星生態圈中的APP及服務，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等等。這兩款Galaxy Lite設備也受到安全平台 Samsung Knox的全面防護。
Galaxy S10 Lite將推出絢光白、絢光黑與絢光藍三色，而Galaxy Note10 Lite則推出星環銀、星環黑、星環紅三色。Galaxy S10 Lite在台上市時程未定；Galaxy Note10 Lite預計2月初在台上市。
(中時電子報)
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