三星電子宣布於CES宣布推出Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite兩款新機。Galaxy Lite機種承襲了Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計精隨，讓消費者以實惠的價格即能擁有最新的相機技術、S Pen、更好的顯示技術和超長續航力電池。

Galaxy S10 Lite為流暢錄影而生的專業級相機

除了擁有廣角的主鏡頭之外，Galaxy S10 Lite另外搭載超廣角鏡頭(123度視角)和微距鏡頭，加上最新的Super Steady OIS防手震功能，讓消費者的拍攝品質提升至新境界。啟動Super Steady模式時，Super Steady OIS將為動態圖像和影片提供更高的穩定性。

三星Galaxy S10 Lite 絢光藍。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

三星Galaxy S10 Lite 規格。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Note10 Lite讓你隨時提高生產力

透過指標性的S Pen，用戶也能在Galaxy Note10 Lite上，享受Note系列旗艦級的體驗並提高生產力。 S pen支援藍牙低功耗（BLE）技術，消費者透過按壓S Pen筆身按鍵即可操作投影片簡報、控制影片播放或拍照。感應快捷環Air Command能更快速啟動不同S Pen功能。Samsung Notes APP讓用戶隨抽隨寫，走到哪、寫到哪，更能將手寫筆記轉換成能輕鬆編輯及分享的文字。

三星Galaxy Note10 Lite 規格。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite的推出，將使更多消費者輕易享有三星的旗艦級主要功能：(1)大螢幕：Galaxy S10 Lite及Galaxy Note10 Lite皆搭載Infinity-O極限全螢幕。螢幕尺寸達6.7吋；(2)超長續航力電池：Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite搭載4,500mAh大容量電池，具備閃電快充功能。(3)服務及隱私保護：Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite串聯了三星生態圈中的APP及服務，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等等。這兩款Galaxy Lite設備也受到安全平台 Samsung Knox的全面防護。

Galaxy S10 Lite將推出絢光白、絢光黑與絢光藍三色，而Galaxy Note10 Lite則推出星環銀、星環黑、星環紅三色。Galaxy S10 Lite在台上市時程未定；Galaxy Note10 Lite預計2月初在台上市。

(中時電子報)