民進黨蔡英文總統、副總統候選人賴清德昨(5日)傍晚，在台南舉辦「2020台灣要贏，台南全勝利造勢大會」，主辦單位昨估計現場人數突破15萬人。但令人好奇的是，蔡、賴還在台上闡述理念時，台下前方靠近舞台處卻都沒坐滿。顯然與主辦宣稱的人數有極大落差。網友對此紛紛表示，「我們都眼睛業障重？」、「我信了！」。

某位謝姓民眾，昨在韓國瑜臉書社團「2020唯一支持韓國瑜」PO文，親自跑去現場拍蔡英文造勢，一般而言，造勢場最重要的候選人在台上致詞，人潮應是最多的。但照片中卻可見，靠近舞台的前中段有一片空蕩蕩的座位區沒有人坐。場面相當尷尬。甚至還拍到幾十輛遊覽車，整整齊齊地並排在停車場。

貼文一出吸引數百人按讚，韓粉紛紛留言，「我們都眼睛業障重？」、「遊覽車4年爽一次，爽完苦4年」、「其實人蠻多的，剛好塞滿一條夜市！」、「15萬人的造勢…？」。

蔡英文昨(5日)台南位黨籍立委候選人輔選造勢。在台上致詞時，現場可見不少空椅子。(圖/截自韓國瑜臉書社團，謝姓網友拍攝)

(中時電子報)