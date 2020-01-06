醫美診所負責人黃捷的千萬賓利車被70萬的豐田車和機車連續撞上。（資料照 王揚傑翻攝）

20190207中天新聞 北市醫美診所CEO 賓利車主愛PO名車名錶

去年2月新北市中和發生一起TOYOTA車撞上千萬賓利跑車的車禍，賓利車主是醫美集團負責人黃捷（38歲），當時他不爽愛車被撞，下車揮拳打TOYOTA駕駛的頭，還踹對方腹部，遭提告後說「一切都交由法官定奪」。如今法官定奪出爐，新北地院日前依傷害罪判他徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

去年2月7日凌晨近4時許，黃捷駕駛要價1280到1860萬元的賓利轎跑車，行經新北市中和區成功路時，遭對向另名31歲黃姓男子駕駛約70萬元的TOYOTA自小客車偏離車道擦撞，造成左後車輪受損。

TOYOTA駕駛指控，當下他立即向黃捷道歉，但對方嗆他賠不起，動手毆打他，還踹他肚子，他憤而持驗傷單提告傷害。

黃捷當時霸氣回應，一切交由法官定奪，如真有打人，該負的責會負，該賠的一定會賠。據自由時報報導，日前新北地院判決出爐，依據監視器畫面，認定黃捷觸犯傷害罪，判他徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

(中時電子報)