蔬菜富含膳食纖維、維生素、礦物質等營養成分，能預防便祕、延緩衰老。然而營養師彭鑫蕊指出，有三種蔬菜：菠菜、金針花 花椰菜是必須經過汆燙，分別把其中的草酸、毒素、農藥殘留去除，才不會不知不覺吃下肚。

圖為菠菜。(達志)

●菠菜

由營養師和媒體人組成的健康平台《爆炸營養食堂》報導，彭鑫蕊說道，菠菜含有大量的草酸，雖然沒有毒，但大火直接快炒的話，裡面的草酸沒有去除，對於有結石、痛風的患者，可能影響體內小結石、尿酸的排出。

而草酸有溶於水的特點，經過汆燙就可以去掉波菜裡面大量草酸，對病情有益，又可縮短炒菜的時間，或是直接涼拌來吃。

圖為金針花。(達志)

●金針花(黃花菜)

彭鑫蕊說，新鮮的金針花裡面是有毒素的，其中的「秋水仙素」容易刺激消化道、中樞神經，出現中毒反應、噁心嘔吐，進而影響肝臟、腎臟健康。但經過汆燙處理後，可以把金針花的毒素慢慢分解。

圖為花椰菜。(達志)

●花椰菜

彭鑫蕊說，汆燙花椰菜最主要是幫助去除菜裡面的灰塵、農藥殘留，因為只靠清洗是無法徹底洗掉，同時又可以縮短料理時間，保留花椰菜的口感與營養。

(中時電子報)