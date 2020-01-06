亞光(3019)自2019年開始躋身為大陸知名手機大廠潛望式鏡頭「稜鏡」供應商，亞光預估，今年手機稜鏡約可貢獻公司營收10.8億元，至於潛望式變焦鏡頭部分，目前雖未拿到訂單，但公司努力針對旗艦機種開發10倍光學變焦潛望式鏡頭，以及5倍光學變焦普及版潛望式鏡頭，亞光董事長賴以仁表示，普及版預計今年3月會有樣品出來。

智慧型手機鏡頭持續升級，為達到高倍數光學變焦，華為率先於P30 Pro導入遠望(Tele)潛望式鏡頭，由於潛望式鏡頭沒有高度限制，吸引愈來愈多手機廠採用Tele潛望式鏡頭，不過潛望式鏡頭因距離長，感測器又放在最後面，在推進中容易產生熱，進而影響到AF(自動對焦)，為降低溫飄問題，華為等手機廠開始改用G(玻璃鏡片)+P(塑膠鏡片)設計，大立光(3008)、玉晶光(3406)針對手機廠需求設計G+P潛望式鏡頭，亞光則是以GM(非球面模造玻璃)+P潛望式鏡頭，希望能在G+P手機鏡頭佔有一席之地。

就潛望式鏡頭設計來看，由於潛望式鏡頭採橫躺設計，為引導光線進入潛望式鏡頭，前面需放置90度全反射的三角形玻璃元件(即稜鏡)，若要達到10倍等更高倍數光學變焦，則需再增加兩片平面反射鏡，讓光線多次折射，以縮短鏡頭長度。

以華為手機為例，去年上市的華為P30 Pro潛望式鏡頭採稜鏡+全P鏡頭，據了解，即將於今年第1季末發表的P40 Pro，低階版設計與P30 Pro相近，但高階版因希望達到10倍光學變焦，潛望式鏡頭改採G(玻璃鏡片)+P(塑膠鏡片)(1G+2P)設計，並增加兩片反射鏡，其中G+P潛望式鏡頭主要供應商為大立光，其次為舜宇光電，亞光則為稜鏡及反射鏡的供應商。

亞光自去年開始出貨手機潛望式鏡頭「稜鏡」，公司預估，今年「稜鏡」可望貢獻公司營收約10.8億元。

看好G+P在手機鏡頭的前景，亞光以過去幾年的努力累積的實力，針對智慧型手機廠需求開發旗艦機種版10倍光學變焦潛望式鏡頭與5倍光學變焦普及版潛望式鏡頭。

賴以仁表示，公司G+P鏡頭主攻潛望式高倍數變焦鏡頭，並希望連同模組一起出貨，目前公司開發出的10倍光學變焦鏡頭潛望式鏡頭設計結構為「反射鏡+3G(非球面模造玻璃)Tele潛望式主鏡+兩個VCM」，以達到高倍數變焦、光學防手震OIS及AF前後對焦功能，普及版設計結構則為「反射鏡+(1G+3P)潛望式鏡頭，並將潛望式鏡頭放在VCM上」，其中普及版產品預計今年3月可有樣品出來，順利的話，今年第3季有機會進入量產，為公司搶攻G+P手機鏡頭商機增添利器。

(時報資訊)