武漢病毒性肺炎增加，香、星皆傳出有相關病例，防疫概念股今日多頭人氣爆棚，毛寶(1732)、美德醫療-DR(9103)聯袂鎖在漲停板，康那香(9919)漲幅也在7%以上，疫苗股的高端疫苗(6547)及國光生(4142)也力守高檔之上。

康那香未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高階不織布產品應用，2020年資本支出計畫包括將投資1000萬美元的揚州新廠設廠案，2021年9月可望量產，另外，台灣部分董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預期今年資本支出金額約17億元。

高端疫苗目前有生物安全等級2+(BSL-2+)的硬體設備／設施的疫苗生產工廠，共規畫有2條疫苗原液的製備產線，可以負壓全排氣安全產製疫苗原液。

國光生技去年取得泰國流感藥證、執行大陸四價流感臨床試驗等，營運成果顯著，去年公費四價流感疫苗400多萬劑標案中目前已達成超過50%的出貨進度，去年第四季在高毛利產品出貨的趨動下，國光生技去年全年度損益仍將是市場的關注焦點。

(時報資訊)