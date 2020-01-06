避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點；因美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，導致伊朗軍事指揮官喪生，推升地緣政治風險升高，拉抬黃金避險需求增加，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金漲1.6%，並升至4個月高點。

終場2月黃金漲24.3美元，報每盎司1552.4美元，3月白銀漲0.1美元，報每盎司18.15美元，4月白金漲5.3美元，報每盎司990.3美元，3月鈀金漲27.7美元，報每盎司1955.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)