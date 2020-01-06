《商情》避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點 10:002020/01/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點；因美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，導致伊朗軍事指揮官喪生，推升地緣政治風險升高，拉抬黃金避險需求增加，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金漲1.6%，並升至4個月高點。 終場2月黃金漲24.3美元，報每盎司1552.4美元，3月白銀漲0.1美元，報每盎司18.15美元，4月白金漲5.3美元，報每盎司990.3美元，3月鈀金漲27.7美元，報每盎司1955.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #需求 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》車用市場需求回溫，界霖漲停創10個月高點 13:242020/01/02 財經 《半導體》京元電Q1淡季逆強，今年營運審慎樂觀 13:242020/01/02 財經 《通信網路》瞄準寒假短期吃到飽需求，台灣大祭「加量又降價」 13:412020/01/02 財經 陸人行寬鬆及經濟同步給力 2020中高收益債動能續衝 16:042020/01/02 財經 棕櫚油期貨價 元月首個交易日強彈 19:442020/01/02 財經 《商情》避險需求升高，激勵周四紐約期金連7漲 10:002020/01/03 財經 《商情》需求下降，周四波羅的海BDI指數跌破千點 10:172020/01/03 財經 《科技》市場需求增，近年全球醫療顯示器出貨量約年增5％ 10:342020/01/03 財經 台股周線連五紅 可望再創高 20:022020/01/03 財經 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 財經熱門新聞 大陸、印度狠摔 全球車市慘況金融海嘯來首見 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 還好有台積電！30年前神秘數字將重現 - 財經 劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段貿協 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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