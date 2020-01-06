「2020台灣美食展」（TCE）將於7月24～27日於世貿一館舉行，主辦單位台灣觀光協會表示，將結合中央部會、縣市政府及餐飲業者，以5大展區打造「國家級展覽規格」展出內容、推動國際行銷，策展上更注重文化性及體驗性，即日起於官網開放業者線上報名。

台灣觀光協會表示，去年台灣美食展邀請在台各式美食業者、餐廳共同參加，並吸引日本、越南等國共同參展，展期4天吸引近14萬民眾進場參觀、創造約1億元媒體價值，為參展單位創造龐大商機，同時穩固台灣美食品牌形象。

而今年台灣美食展規畫結合中央部會、縣市政府及餐飲業者，打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」5大展區內容，並配合在8月舉辦「台灣美食月」行銷活動，盼讓全球旅客發掘、探索與認識台灣美食的多樣貌，目標吸引15萬民眾入場參觀。

台灣觀光協會表示，今年將續辦「大師講座」、「廚藝教室」、「藝鳴驚人」等專區，將生活與產業結合，邀請平常不易接觸的大師進行知識性分享，並由名廚現場示範各種菜式教學，提升美食展的教育意涵，盼吸引國外觀光客前來台灣觀光。

同時，今年除繼續邀請越南、日本地方縣市參展，並擴大邀請其他國家地區以食材、美食料理與廚藝交流為主題參展。此外，亦將持續藉由「穆斯林美食館」從清真美食切入，帶入文化體驗，有效使國內、外民眾認識台灣穆斯林友善環境，爭取穆斯林來台旅遊商機。

台灣觀光協會表示，台灣美食展可說是台灣美食界及廚藝界宣傳及打造品牌印象的重大盛會，2020台灣美食展即日起於官網開放線上報名，歡迎美食、廚藝、食器、食材等相關產業及機構踴躍參展，讓全球旅客發掘、探索與認識台灣美食的多樣貌。

(時報資訊)