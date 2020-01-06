美式賣場好市多Costco除了常有高人氣排隊商品，賣場內還不定期會有現場試吃，總是能吸引人潮。有網友分享近日逛好市多時，剛好遇到一款熱門甜點試吃，最驚人的是份量豪邁，超大塊的巧克力甘那許蛋糕，讓眾人驚呼：「太誇張！」跪求告知是哪一家分店。

網友分享逛好市多時，拿到超大塊的巧克力甘那許蛋糕試吃。(圖/摘自COSTCO 好市多消費經驗分享區)

這名網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》指出，在好市多拿到超大塊的巧克力甘那許蛋糕，並PO照表示：「這是試吃！」羨煞不少網友，紛紛回應「太誇張！」、「吃完就飽了吧？」、「這吃不完吧？」、「好霸氣的試吃」、「來回走個幾次，可以湊一個完整的蛋糕」、「這已經是生日蛋糕等級的量了」、「兇猛」、「哪一家 ？我要去」。

有網友說，通常接近打烊時間，試吃都會比較大方；也有人認為可能蛋糕快到期了，「關門前會拿即期品試吃，差不多都這麼大方」；還有網友神解「用蛋糕把客人塞飽，以免一直試吃牛肉」。不少網友好奇，到底是哪家分店這麼大方？最後被神出應該是內湖好市多，也有網友說在南崁店曾遇過同樣豪邁的試吃。

(中時電子報)