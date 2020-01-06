勇士隊本季連傷大將，戰績沉底，其實也不全是壞事。總教練科爾(Steve Kerr)說：「過去連續5年爭冠，他們都累了。從某種諷刺的角度來看，這其實是一個休息、保養引擎的好機會。」

除了科爾所說的浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)、湯普生(Klay Thompson)，王朝時期僅存的卓雷蒙格林(Draymond Green)似乎也疲態盡露。科爾說：「格林累了，我看得出來，情緒上和體能上都是。我很可能必須給他輪休。」反正勇士隊目前在西區墊底，不如讓格林跟著休息，順便磨練新人。

好消息是柯瑞、湯普生依然鬥志昂揚，等不及要返回賽場。畢竟他們的勁敵詹姆斯(LeBron James)連續8年打進總冠軍賽，本季在湖人依舊神勇。相信5年的操勞還不至於累倒浪花兄弟。格林本季場均9.0分、6.3籃板、5.6助攻，投籃命中率跌至40%、三分球28%。

(中時電子報)