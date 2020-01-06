富南斯吸金案涉案人之一藝人夏于喬父親夏世紘遭移送地檢署。（鄭任南攝）

台北地檢署。(陳志賢攝)

「富南斯」集團以每月16％保證獲利方式吸金33億餘元，台北地檢署上周依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》等罪，將藝人夏于喬之父、在富南斯集團經營「夏爸團隊」的「大領導」夏世紘等16名核心幹部提起公訴，其中夏世紘等10人在押，台北地檢署6日一早提解夏世紘10人，移由台北地院審理，由法院晚間決定是否繼續羈押。

若法官決定裁押夏世紘等人，夏世紘等人將要在看守所度過農曆新年。

檢方調查，境外的富南斯集團，宣稱擁有AI人工智慧代操美股技術，新加坡籍台灣地區負責人白偉宏奉指派到台灣招募會員加入投資方案吸金，並成立富南斯國際投資、富南斯國際投資顧問等4家公司，租用101大樓的辦公廳當作門面，對外招募會員。

富南斯集團在2018年向公平交易委員會申請多層次傳銷，報備銷售「美股套裝課程」，實際上卻沒有推廣其申請的套裝課程，反以16％的保證獲利來吸收會員，同時訂有「直推獎金」等獎金制，誘使會員招攬更多人加入。檢方調查，整個富南斯集團以「小組」方式發展組織，白偉宏在富南斯出金異常曝光後，就先離開台灣，由身邊的方鈺云總管事務。

夏世紘與方鈺云都屬富南斯集團的「第一層」，他成立的「夏爸團隊」人數眾多，並自行舉辦投資說明會，使得被害人因夏世紘是藝人夏于喬的父視，並開出每單位16％的本利攤付條件，因此入金投資。直到2018年10月停止出金，會員無法取得帳戶內的美元，且關閉虛擬貨幣的交易時程及網站，投資人才發現血本無歸。

台北地檢署1月3日依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》等罪，將藝人夏于喬之父、在富南斯集團經營「夏爸團隊」的「大領導」夏世紘等16名核心幹部提起公訴，全案在今天送審。

(中時 )