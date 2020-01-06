大陸武漢爆發不明肺炎疫情，其他城市也陸續傳出流感疫情，港澳台嚴正以待，值此之際，台股6日盤面上多檔防疫概念股趁勢再起，其中，毛寶（1732）一開盤即攻上漲停，康那香（9919）目前漲幅已逾7％，另包括美德醫療-DR（9103）、恆大（1325）等紛紛躍居漲幅排行榜，族群性明顯。

上周美對巴格達國際機場的空襲行動，成為2020年股市首隻「黑天鵝」，地緣政治風險有升溫之虞，致美股上周五全盤皆墨，市場資金轉往避險資產；台股資金也轉向較不受影響類股，而亞洲地區在大陸爆肺炎疫情下，防疫意識升高，概念股挾題材優勢，股價拔地而起。

由於肺炎、流感均經口沫傳染，口罩需求再提升，生產口罩原料的不織布廠商將最直接受惠，包括康那香、美德醫療-DR、恆大、南六等目前漲幅在2％以上；此外，包括花仙子、國光生、美吾華等清潔、疫苗、防疫保健品相關者，也受到買盤注意。

(工商 )