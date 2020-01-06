很會讀書的她旋即取得美國康乃爾大學旅館經營與餐飲管理碩士獎學金，加上半工半讀，一天只睡4、5小時，兩年後取得學位，身無積蓄的她，回到溫哥華住在父母家，擔任葡萄酒講師，在私立旅館管理學院兼課，人生從心開始。

畢業於長春藤名校，但張愷芝說她不是會讀書的學霸，而是勤能補拙。（圖／張愷芝提供）

2008年，她更自費上課學習，取得台灣第一位取得英國葡萄酒與烈酒教育第四級文憑的品酒師。這個文憑，等同於烹飪界的法國藍帶廚藝學院，在全球性的專業認證教育中，是萬中選一的高難度。

記者笑問，「你是學霸級，應該不難取得？」她難得激動搖頭，認真地否認，「完全不是，我一點都不聰明，我是勤能補拙。」她說自己好勝心強，花在讀書上的時間比同學多很多；她不否認她是很有計畫的人，也因為善於規劃、準備，常會給人很俐落的印象。

「十年前，決定搬回台灣，不是看上亞洲華人葡萄酒市場的快速成長，而是單純希望能有多一點時間陪伴長年住在台灣的父母。」當時台灣的葡萄酒文化才起步，想在人生地不熟的沙漠灌溉出一片綠洲，難度可想而知。

創意十足的她卻利用半版報紙廣告，迅速打開知名度，省去不少冤枉路。「廣告內容很簡單：一張我手持香檳杯美美的沙龍照、我的資歷、品酒會資訊和收費。」廣告效果出奇的好，「那場品酒會的收費高於一般的水準，但當天卻大爆滿。」從此，台灣的葡萄酒界開始認識這位從溫哥華回來的美女品酒師。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

受邀上電視節目的張愷芝，談女性品酒師的甘苦。（圖／張愷芝提供）

(中時電子報)