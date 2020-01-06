1.南亞科(2408)：去年12月營收月增1.6%、Q4季減11.38%，10日將法說，外資3日回補買超3926張，惟受大盤拖累，今早股價跌約1.5%、摔出5日線。

2.華邦電(2344)：NOR Flash漲定了，營運吃補，帶動今早股價逆勢小漲、持穩20元關卡之上。

3.宇瞻(8271)：NAND Flash價格續漲助益營運，加上外資連4個交易日買超，支撐早盤股價逆漲至43.5元、漲幅約1.2%。

4.台積電(2330)：雖3日外資回頭買超，惟ADR大跌3.3%，衝擊今早股價跌至332.5元、跌幅近1.8%。

5.裕日車(2227)：外資連兩日買超，支撐早盤股價貼近平盤整理，表現相對大盤抗跌。

6.亞光(3019)：接獲新訂單，估全年貢獻3,000萬美元營收，法人估營收有望重返200億元大關，創2012年以來新高紀錄，股價漲1.91%。

7.群創(3481)：全球手機主流面板規格低溫多晶矽顯示器（LTPS）拉貨力道強勁，產能滿載，供不應求，一路旺到2021年無虞，股價漲1.1%。

8.光頡(3624)：被動元件股，受漲價潮激勵，股價漲4.08%。

9.台表科(6278)：憑藉其SMT技術，有望成為Mini LED巨量轉移供應商的首選，法人估今年賺一股本，股價漲2.07%。

10.大毅(2478)：電阻概念股，晶片電阻因庫存飆速銳減，訂單應接不暇，導致電阻第一大供應商國巨、奇力新出手壓抑通路商的訂單量，股價漲0.68%。

11.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉業績利多不斷，股價守在高檔未受大盤影響，漲幅超過1%。

12.聯鈞(3450)：笑擁5G神主牌，低檔買盤積極承接，早盤逆勢攻高2%，逼近70元。

13.康那香(9919)：武漢不明肺炎拉高防疫警戒，不織布需求增溫，股價再攻高7%以上。

14.佳龍(9955)：美伊衝突金價漲至2013年以來高點，貴金屬題材吸金，今早大漲6%。

15.天仁(1233)：年節送禮商機護航股價，股價逆勢走高成為食品股抗空主力。

16.鈊象(3293)：12月營收成績將公布，由於10月、11月皆站穩5億元之上，市場引領期待，股價強勢走到390元。

17.和大(1536)：特斯拉加冕，後市看俏，三大法人3日大幅買超1551張，早盤挾量上漲，改寫前高。

18.和勤(1586)：12月營收攀去年最高，今年業績看佳，早盤多頭強勁、漲逾4%，登近1年新高。

19.新光金(2888)：三大法人連3日賣超，合計6176張，早盤雖偏空操作，仍力守票面之上。

20.京城銀(2809)：去年谷底回升，稅後獲利年增18%，早盤登波段新高，領漲金融股。

21.順達(3211)：去年12月營收月減13.40%、年減27.58%，去年全年營收年減0.59%，早盤應聲下跌逾3.5%。

22.廣明(6188)：遭償4.39億美元，股價重摔至36.6元跌停板。

23.廣達(2382)：子公司遭判賠惠普3判賠HP三倍懲罰性賠倍賠償金，晨盤股價下滑逾3%，月線告失。

24.台塑化(6505)：中東局勢緊張，上周五國際原油期貨勁揚逾3%，早盤逆勢強漲近2.5%，衝上近4個月高點。

25.勤誠(8210)：5G、AI帶動伺服器需求，營運看旺，股價翻紅強漲，一度衝上波段新高價。

26.旺宏(2337)：NOR Flash漲定了，法人看好營運吃補，外資、投信連2日力挺，晨盤帶量上攻逾3%。

27.原相(3227)：上月營收月增8.50%、年增90.73%，去年全年亦年增逾1成，早盤挾量走揚逾4%。

28.藥華藥(6446)：PV新藥歐盟出貨旺，去年營收年增逾10倍，激勵早盤走揚4%，站穩半年線。

29.毛寶(1732)：武漢肺炎延燒，防疫概念股出頭，早盤急攻漲停鎖住，衝上近3年高峰。

30.宏達電(2498)：Viveland遠征沙國，上周五獲外資翻多買超1011張相挺，早盤逆勢走揚1%，力守5日線。

31.高端疫苗(6547)：疫苗賣向泰國利多持續發酵，晨盤彈升2%，攻克30元及5個月高點。

32.花仙子(1730)：武漢不明肺炎疫情擴大，防疫概念股起舞，早盤走揚2%，站穩五日線。

33.恆大(1325)：武漢肺炎疫情蔓延，防疫概念股動起來，晨盤放量衝高6%，改寫波段高價。

(時報資訊)