受惠於5G智慧型手機OLED面板滲透率拉升，加上真無線藍牙耳機（TWS）熱銷帶動，NOR Flash市場在2019年第四季達供需平衡，今年上半年價格傳漲聲，激勵旺宏（2337）、華邦電（2344）股價逆勢上揚。

美系外資先前已表示，由於無線耳機帶動需求，預估低密度編碼型快閃記憶體(NOR Flash)景氣循環將從去年第四季開始反轉，有助記憶體廠提高報價；旺宏上季也表示NOR Flash相關產品價格回復平穩。

整體需求上升加上華邦電、旺宏等廠近一年來並沒有新增產能，市場已轉為供不應求且第二季持續吃緊。據業界消息，大陸NOR Flash供應商已釋出上半年逐季漲價消息，台廠旺宏及華邦電也可望受惠，法人看好華邦電及旺宏第一季營運淡季不淡，NOR Flash價格上漲對獲利也有助益。

美系外資先前已看好NOR Flash市況回穩，且考量NOR Flash價格於第一季復甦快於預期，第二季將延續熱度，同步調高對旺宏與華邦電財務預期。摩根士丹利原本就預期因供需吃緊，中低密度NOR的價格在第一季傳統淡季中仍會上漲，並預估漲價將延續至第二季，旺宏、華邦電均可望受惠。

旺宏看好今年快閃記憶體市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品，今年都有漲價空間。

旺宏去年第四季營收預估比前季新高下滑，但隨著記憶體市況轉好，且公司最新的19奈米生產單層式(SLC)NAND Flash持續放量，預期對本季業績有所支撐。加上去年第一季基期低，今年首季業績將比去年同期成長。

(時報資訊)