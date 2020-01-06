德國汽車大廠戴姆勒（Daimler）表示，在美國召回74.4萬輛自2001～2011年出廠的賓士（Mercedes-Benz），因這些車款天窗玻璃板有掉落的疑慮。

戴姆勒此次召回20多款車型，包括C-Class、CLK-Class、CLS-Class、E-Class等，該車廠指出天窗玻璃板和汽車框架之間的黏合可能不符合規格，造成天窗脫落的風險。此外，車主若已因這些情況已進行維修，可以向戴姆勒申請賠償。

(工商 )