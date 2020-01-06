戴姆勒在美召回逾74萬輛車 10:212020/01/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車大廠戴姆勒（Daimler）表示，在美國召回74.4萬輛自2001～2011年出廠的賓士（Mercedes-Benz），因這些車款天窗玻璃板有掉落的疑慮。 戴姆勒此次召回20多款車型，包括C-Class、CLK-Class、CLS-Class、E-Class等，該車廠指出天窗玻璃板和汽車框架之間的黏合可能不符合規格，造成天窗脫落的風險。此外，車主若已因這些情況已進行維修，可以向戴姆勒申請賠償。 (工商 ) #戴姆勒 #天窗 #玻璃板 #汽車 #維修 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》車市拉尾盤，去年車市規模年增1.1％ 13:072020/01/02 財經 《汽車股》和泰汽車蟬聯18年車市銷售冠軍 15:572020/01/02 財經 《國際產業》連5年未達目標，現代＋起亞：看好今年銷量成長5％ 16:142020/01/02 財經 漢翔聲明 非失事黑鷹維修廠 21:072020/01/02 政治 民機維修架次達100架次 亞航去年營收創新高 13:412020/01/03 財經 亞航 去年民航機維修百架新紀錄 04:092020/01/04 證券．權證 馬斯克交車目標完成 身價增至275億美元 19:072020/01/04 財經 按摩師應召摩鐵玩3P 「撐太久」慘遭醋男「斷筋」 10:432020/01/05 社會 南部工具機經銷商 打響自己旗號 04:102020/01/06 產業特刊 浩亭赴杜拜 秀電動汽車解決方案 04:102020/01/06 產業特刊 財經熱門新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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