國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，今（6）日陪同新北市立委候選人林金結掃街拜票。被問到選前一家人是否有機會合體，李佳芬僅簡單回應。

李佳芬今日上午與林金結一同騎腳踏車拜票，媒體問到，1月9日選前凱道造勢，女兒韓冰是否會出現，李佳芬笑回「沒有沒有，那只是大家的期待」。

另外，記者追問維多利亞學校薪水僅23K一事，李佳芬強調，很不願意回答與選舉無關問題，「黑，要有一個程度」，學校老師薪水有可能給這麼低嗎？直言「用膝蓋想也知道不可能」。林金結也說，選舉剩下5天，不要再黑了。

(中時電子報)