如今,張愷芝已是許多大企業葡萄酒講座爭相聘請的講師,也是幾個葡萄酒競賽的評審。她每場3萬元左右的收費,比其他葡萄酒講師高出二、三倍,工作應接不暇。「這樣的收入,其實遠不及在溫哥華的時期。」記者評估,她目前光是評審、講師費,年收約150萬元左右。

除了收入,最困擾她的是職場上的斐言流語。為了遠離是非,保持品酒師職涯熱誠,張愷芝不但勤跑世界各地的酒莊葡萄園,也有計畫地學習新知識。她經常徒步走遍整座城市,逛遍滿山的葡萄園,有時一走就是7、8個小時。「許多真正美好的事物,經常藏在不起眼的轉角處。」張愷芝認為,走路看世界,能看得更清楚、更深入。「不經意發現的意外之美,才是最真的美。」對比張愷芝的時尚外表,這句話悄悄洩露了她內心裡的純真小世界。

喜歡旅遊,有時張愷芝會徒步走遍整座城市,逛遍滿山的葡萄園。(圖/張愷芝提供)

她還熱愛美食。很難想像,身材嬌小的她,擁有一般男人兩倍大的大食量。但她一面享受美食,一面也思索著口中的美味能與哪些葡萄酒完美契合。久而久之,對於味覺與嗅覺的感官,更能得心應手的運用。

擁有大食量的張愷芝,固定會到健身房運動,維持姣好身材。(圖/張愷芝提供)

對於美麗人生的追求,是張愷芝始終堅持的價值觀,所以早在溫哥華時期,她就註冊一家名叫「Taste For Life」,中文翻譯為「品味人生」。事實上,張愷芝品在葡萄酒界穩定發展後,又不甘寂寞地追求另一種味覺享受,取得美國加州大學戴維斯分校的橄欖油中心二級品油師認證。

張愷芝還取得美國加州大學戴維斯分校的橄欖油中心二級品油師認證。(圖/翻攝自張愷芝臉書)

就在本次採訪完的隔天,她隨即飛往泰國參加「品巧克力」的課程,似乎貪心地想把所有人世間的美好味道都塞進她的感官裡。

儘管品酒師一職無法帶來財富,但她勇於追求理想,是很多現代人怯於嘗試之事。張愷芝說,現實與理想的掙扎她也曾經歷過,但在康乃爾讀碩士時,教授的一句話化解她的猶豫,她也願意以這句話和年輕人共勉:Do what you love, the money will follow.

