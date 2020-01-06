如今，張愷芝已是許多大企業葡萄酒講座爭相聘請的講師，也是幾個葡萄酒競賽的評審。她每場3萬元左右的收費，比其他葡萄酒講師高出二、三倍，工作應接不暇。「這樣的收入，其實遠不及在溫哥華的時期。」記者評估，她目前光是評審、講師費，年收約150萬元左右。
除了收入，最困擾她的是職場上的斐言流語。為了遠離是非，保持品酒師職涯熱誠，張愷芝不但勤跑世界各地的酒莊葡萄園，也有計畫地學習新知識。她經常徒步走遍整座城市，逛遍滿山的葡萄園，有時一走就是7、8個小時。「許多真正美好的事物，經常藏在不起眼的轉角處。」張愷芝認為，走路看世界，能看得更清楚、更深入。「不經意發現的意外之美，才是最真的美。」對比張愷芝的時尚外表，這句話悄悄洩露了她內心裡的純真小世界。
她還熱愛美食。很難想像，身材嬌小的她，擁有一般男人兩倍大的大食量。但她一面享受美食，一面也思索著口中的美味能與哪些葡萄酒完美契合。久而久之，對於味覺與嗅覺的感官，更能得心應手的運用。
對於美麗人生的追求，是張愷芝始終堅持的價值觀，所以早在溫哥華時期，她就註冊一家名叫「Taste For Life」，中文翻譯為「品味人生」。事實上，張愷芝品在葡萄酒界穩定發展後，又不甘寂寞地追求另一種味覺享受，取得美國加州大學戴維斯分校的橄欖油中心二級品油師認證。
就在本次採訪完的隔天，她隨即飛往泰國參加「品巧克力」的課程，似乎貪心地想把所有人世間的美好味道都塞進她的感官裡。
儘管品酒師一職無法帶來財富，但她勇於追求理想，是很多現代人怯於嘗試之事。張愷芝說，現實與理想的掙扎她也曾經歷過，但在康乃爾讀碩士時，教授的一句話化解她的猶豫，她也願意以這句話和年輕人共勉：Do what you love, the money will follow.
（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）
(中時電子報)
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