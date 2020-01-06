第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午舉行，紅毯上星光熠熠，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森以《婚姻故事》入圍劇情類最佳女主角，她以一襲大紅色禮服出席，胸前深V開到肚臍上，傲人上圍包不住，禮服看起來快滑下，性感又美豔，成全場焦點。
另外，在《鋼鐵人》系列當中「小辣椒」聞名的奧斯卡影后葛妮絲派特洛，以一身棕色透視薄紗禮服走上紅毯，棕色胸罩、內褲全看光，側身大腿和屁股蛋見客，網友大讚：「太辣了！」凱莉華盛頓則性感上空，胸前一條鑽連接，下身開超衩到腿根，氣場全開。
(中時電子報)
第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午舉行，紅毯上星光熠熠，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森以《婚姻故事》入圍劇情類最佳女主角，她以一襲大紅色禮服出席，胸前深V開到肚臍上，傲人上圍包不住，禮服看起來快滑下，性感又美豔，成全場焦點。
另外，在《鋼鐵人》系列當中「小辣椒」聞名的奧斯卡影后葛妮絲派特洛，以一身棕色透視薄紗禮服走上紅毯，棕色胸罩、內褲全看光，側身大腿和屁股蛋見客，網友大讚：「太辣了！」凱莉華盛頓則性感上空，胸前一條鑽連接，下身開超衩到腿根，氣場全開。
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