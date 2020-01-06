目前就讀清華大學二年級的吳承澐，14歲那年突然罹患罕見疾病，一夕間看不到，但他迅速放下負面情緒後，也「奇蹟」般短短1年間，就靠自己摸索出不少「密技」，如靠聽覺數公車關門聲，得知到站沒，靠觸覺背按鍵位置，在手機上收發訊等，完全能如常人般靠自己過生活，學習能力之強，讓人嘖嘖稱奇。

「其實一開始我自己剪指甲，會剪到手指，擠牙膏也會擠太多，更不用說走路、搭車，甚至滑手機或看電腦，這些以前簡單到不行的事，我都要想出新方法。」他神秘的笑了笑，彷彿是商業機密般說「那是一種感覺」，但沒有身歷其境的人，永遠也不會懂。

即便媽媽仍會擔心，但吳承澐總是堅持靠自己搭車、走路，去百公里外的清大上課。（圖／張文玠攝）

11月11日傍晚，記者跟著吳承澐從新北市永和住家準備返回清大，一路上發現他除了「感覺」，還有其他「秘密武器」。他1個人拖著皮箱在車水馬龍的街頭獨行，靠著極度敏銳的耳朵，神奇的閃過人車，走路抵達1公里外的公車站。

每班公車到站時，他都趨前問司機：「這是幾路？」直到正確才搭，並計算車子開關門次數，順利抵達捷運站。「捷運就很簡單啦，有語音提醒是哪1站。」最後到了台北轉運站搭往新竹的客運，一路上哪裡該左轉、右轉都熟門熟路，記者好奇問怎麼辦到的，他淡淡笑說：「我都是用背的。」

搭車過程中，他也和一般民眾一樣滑手機打發時間，唯一不同的是，他必須戴耳機。「我是用聽的，以語音系統操作，收到的文字訊息都會自動翻成聲音，若要回訊息，打字也是抓感覺，『背』位置按鍵盤。」記者觀察，只見他手指如飛，迅速在手機上點按，讓人難以相信他完全看不見。

常人很難體會，就算將番茄醬包擠在食物上這麼小的事，對吳承澐來說都是挑戰。（圖／張文玠攝）

(中時電子報)