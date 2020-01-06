資深媒體人李艷秋連續在臉書上爆料蔡英文總統九合一敗選後與中研院一批院士的對話，內容談及「卡管案」，對於敗選，酸交通部長林佳龍不會用人、無政績，還說民進黨最後一刻挺台北市長柯文哲才讓台北市沒被國民黨拿下。李艷秋說，可以從這裡認識真實的、心機深沈、話術炫目、攬功推過、從不承擔的蔡英文，這四年，她就是這樣領導台灣的。

李艷秋說，獨派院士對拔管失敗非常憤怒，甚至有人說出「對建國事業是一大打擊」的話，要她下台，換賴清德選，所以蔡英文掏心剖肺希望得到院士諒解，她把拔管未成推給賴清德，再隨口爆些內幕，把台北市沒有輸給國民黨向院士邀功，「所謂大學自治、校園自主，蔡總統隻字未提，代表她根本沒有在乎過。」

李艷秋覺得，這場會議，看的是蔡英文的人格、手段和行事作風，會中蔡總統自爆了幾個情節，讀來真讓人不寒而慄。

李艷秋指出，教育部次長范巽綠之所以不能接部長，竟是因為她老公張富忠是「大統派」。范巽綠大概做夢都沒想到，美麗島受刑人之一的老公張富忠，在蔡英文眼中，和白狼是一掛的。而前教育部長葉俊榮擅自放棄拔管，蔡推說是賴清德給他的承諾，教育部內的事是由你決定。輕輕一句把拔管失敗的責任推給了賴清德，「毒啊！」

而對談中有院士提到「建國大業」，李艷秋說，他們不去逼迫全面執政的蔡英文趕快獨立建國，竟然哀嘆管中閔上任影響建國大業，中華民國的納稅人，你願意你的稅金養這批庸人嗎？而蔡還自爆，當時參與競選台大校長的陳弱水，選不贏竟然直通總統申訴，現在終於證實，「拔管的過程，水好深啊！」

李艷秋說，他不是冷飯熱炒，這飯現在還是熱騰騰的，因為可以從這裡認識真實的、心機深沈、話術炫目、攬功推過、從不承擔的蔡英文。「這四年，她就是這樣領導台灣的。她，還想繼續幹四年。你覺得呢？」

(中時 )