砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)及功率放大器(PA)模組廠—全訊科技(5222)2019年12月合併營收0.76億元，月增45.89%，再創歷年同月新高，在中科院訂單趨於明確，且海外市場拓展順利下，全訊預估，今年營運可望維持成長態勢。

全訊為國內唯一的專業砷化鎵(GaAs)整合元件公司(IDM)，近幾年在氮化鎵(GaN)產品上亦已開發成功，並有實際產品出貨，公司約90%營收來自國防軍事領域，產品主要應用在電子掃描主動相列雷達、防禦飛彈尋標系統等，商用領域則鎖定無線區域網路與安全監控系統等領域，現並已投入5G基地台所需毫米波功率放大器產品。

由於中科院訂單開始出貨，帶動全訊2019年第4季月營收表現能維持在高檔，2019年第4季合併營收為2億1856萬元，較第3季1億4405萬元，季增51.73%，累計2019年合併營收5.7億元，較2018年成長57.87%，創下歷年新高。

全訊表示，2020年營運成長趨勢明確，中科院採計畫性出貨，訂單能見度高，且海外市場拓展順利，外銷表現亦不俗，公司以少量多樣客製化模組產品為主，預估今年營運可望維持成長態勢，考量產能不足，公司已計畫在今年增建新廠，以因應訂單需求。

(時報資訊)