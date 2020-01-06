捷流閥業(4580)今天以每股78元掛牌上櫃，開盤價來到115元，目前盤中最高來到117元，漲幅達5成，蜜月行情亮麗。法人指出，受惠於石化廠擴產、航運業壓艙水系統需求增加及台商回流建廠需求，看好今年營收能維持雙位數成長。

捷流閥業旗下產品線包括蝶閥、球閥、控制閥等產品，其中，蝶閥產品營收比重占超過6成，為全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥、以及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產的業者，尤其閥門產品更可做到模組化設計，可針對閥門產品使用耗損情況及時更換零部件，可避免中斷客戶生產製程、有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加影響。

該公司2019年前3季石化、船舶、鋼鐵、工程與其他等營收比重分別為50％、10％、5％、9％與26％，受惠於航運產業訂單穩健，第3季毛利率回升至33.5％；2020年由於土城廠降低外包比重、提高自製率帶動閥門產能增加以及桃園鑄造廠擴產，法人預期今年毛利率將優於去年，今年平均毛利率可維持在33％。

捷流閥業去年來自石化產業營收貢獻達到一半，今年台塑美國公司計畫在美國擴增乙烯產能，由於德州廠使用捷流的閥門產品，預期台塑美國的擴產計畫及未來的維修需求將帶動訂單成長。此外，大陸十三五計畫已開始實施積極獎勵政策以支持民營企業設立煉化一體廠，煉油相關資本支出超過人民幣2000億元，大陸閥門潛在需求強勁。

今年起國際環保法規禁止船舶使用硫含量超過0.5％的燃料油，船舶必須使用低硫含量燃料油或安裝脫硫器，脫硫器的訂單將拉動閥門需求，捷流閥業也陸續取得海運業者訂單，2019年前3季來自航運營收比重已達10％，相較2018年占比6％明顯提升，今年預期來自航運業營收將受惠環保法規持續攀高。

(時報資訊)